Vier voertuigen betrokken in ongeval: één bestuurder gewond Jef Van Nooten

04 februari 2020

In de Veldstraat in Balen zijn dinsdagochtend vier voertuigen op elkaar gebotst. Het ongeval gebeurde rond 8 uur. Drie auto’s en een bestelwagen kwamen er met elkaar in aanrijding. Eén van de bestuurders, de 31-jarige V.K. uit Balen, liep lichte verwondingen op. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.