Vier mannen aangehouden voor cannabisplantage Wouter Demuynck

11 februari 2020

15u47 3 Balen De raadkamer in Turnhout heeft dinsdag de aanhouding bevestigd van vier mannen voor de teelt van cannabis in vereniging en voor diefstal van elektriciteit. Het gaat om twee mannen met de Belgische nationaliteit en twee mannen met de Bosnische nationaliteit.

Donderdagmiddag merkte een patrouille van politiezone Balen-Dessel-Mol een sterke cannabisgeur op in de buurt van een huis aan de Olmensebaan in Balen. Via een buurtonderzoek kon een pand gelokaliseerd worden.

“De politie viel er binnen en trof verdeeld over verschillende ruimten een kwekerij van cannabis aan. Het gaat om bijna 400 planten die zich in verschillende stadia bevonden. De elektriciteit werd voor de meter afgetakt”, klinkt het bij het parket.

Vier personen werden ter plaatse gearresteerd. Het gaat om twee mannen van 39 en 42 met de Belgische nationaliteit en twee mannen van 44 en 45 jaar met de Bosnische nationaliteit. Het gerechtelijk onderzoek wordt verdergezet.