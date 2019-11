Vier inbraken in Balen: dieven stelen mountainbike Jef Van Nooten

20 november 2019

19u45 7

Dieven hebben in de nacht van dinsdag op woensdag een tuinhuis open gebroken achter een woning aan Hoolsterberg in Balen. De bewoner merkte woensdagochtend dat de inbrekers een mountainbike hebben gestolen. De politie kreeg woensdag rond 11 uur ook melding dat er aan de Molsesteenweg in Balen drie garages zijn open gebroken, maar hier maakten de daders geen buit.