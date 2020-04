Verzin een naam voor de nieuwe panters van Pakawi Park: “Door corona onverwacht in onze zoo” Jef Van Nooten

26 april 2020

13u18 6 Balen Pakawi Park in Olmen (Balen) is op zoek naar namen voor twee zwarte panters. De jonge panters waren eigenlijk bestemd voor een Chinese dierentuin, maar door de corona-lockdown kwamen ze onverwacht in de vroegere Olmense Zoo terecht.

Pakawi Park is via sociale media een zoektocht gestart naar namen voor twee zware panters, een broer en een zus. Iedereen mag voorstellen insturen. De namen moeten wel beginnen met de letter ‘U’. “Deze zwarte panters werden in 2019 geboren en waren eigenlijk bestemd voor een Chinese dierentuin begin dit jaar. Maar dat transport kon uiteraard niet doorgaan door de corona-lockdown”, klinkt het bij Pakawi Park. “Het Duitse park dat de dieren ging verzenden, riep onze hulp in voor tijdelijke opvang. Maar waarom tijdelijke opvang als de dieren eigenlijk best in de collectie passen?”

Pakawi Park verloor de voorbije jaren enkele oude katachtigen, waaronder zwarte panter Malik en gevlekte panter Zaki. De nieuwe panters zijn dus zeer welkom. “De dieren zijn ook volledig onverwant aan onze zwarte panter Lola en gevlekte panter Kobe. Hierdoor is er de ruimte om deze dieren mogelijk een definitieve plaats te geven in ons park. Het enige wat ze nu nog missen is een definitieve naam.”

Suggesties voor een jongens- en meisjesnaam met de letter ‘U’ kunnen meegedeeld worden via de facebookpagina van Pakawi Park.