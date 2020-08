Verdwenen halsketting van doodgereden Patrick Vervloet weer terecht Toon Verheijen

13 augustus 2020

Familie en vrienden van de vorige zondag overleden Patrick Vervloet zijn weer een beetje gerustgesteld. De persoon die recent de halsketting van Patrick had meegenomen vanop de herdenkingsplaats , heeft het kleinood gaan terughangen. "We zijn blij, want het hangt weer waar het moet hangen", klinkt het.

Patrick Vervloet (31) werd zondagavond aangereden op Breden Els in Balen. De chauffeur die hem aanreed, pleegde daarna vluchtmisdrijf en ging zich pas maandagnamiddag aangeven bij de politie. G.V. (25) werd ondertussen vrijgelaten door de onderzoeksrechter, maar wel met een enkelband. Hij moet zich vrijdag voor de raadkamer verschijnen die moet beslissen of de enkelband aan moet blijven of dat de verdachte onder voorwaarden vrijgelaten kan worden.