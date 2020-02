Vader vrijgesproken voor kindermishandeling, moeder krijgt acht maanden voorwaardelijk en contactverbod Toon Verheijen

26 februari 2020

10u22 0 Balen De rechtbank in Turnhout heeft een 32-jarige vrouw veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van acht maanden voor feiten van kindermishandeling. Ze moet ook een verplichte therapie volgen en krijgt een absoluut contactverbod opgelegd met het slachtoffer. Haar partner, een 38-jarige man uit Balen die mee terechtstond voor de feiten, is vrijgesproken.

Het koppel stond twee weken geleden terecht voor de correctionele rechtbank in Turnhout. Het was een gespannen zitting, want er waren verschillende agenten nodig om de twee partijen uit elkaar te houden. Tijdens de behandeling van de rechtszaak wezen ze elkaar ook aan als schuldige. De feiten dateren van 4 december vorig jaar. De man zelf verwittigde de hulpdiensten dat zijn partner het kind door elkaar had geschud en ook over de trapleuning zou hebben gehouden en gedreigd hebben haar te laten vallen. Daarna zou ze de baby vanop 2 meter hardhandig in bed hebben gegooid. Twee maanden eerder, op 2 oktober, was het kindje al eens op de intensieve afdeling van UZ Antwerpen beland nadat ze bewusteloos was geslagen. “Dat was per ongeluk”, de mama van het kindje. “Onze dochter lag tussen ons in toen we ruzie kregen in bed. Mijn man gaf me een zware slag. Ik wilde hem terug slaan om me te verdedigen, maar heb daarbij ons kind geraakt.” De feiten op 15 december ontkende de moeder.

Contactverbod

De aanklager vorderde een gevangenisstraf van 40 maanden tegen zowel de mama als papa van het kindje. De rechtbank sprak de man uiteindelijk vrij door gebrek aan bewijzen. De vrouw krijgt een voorwaardelijke gevangenisstraf van acht maanden, een contactverbod met het kind en ze moet een verplichte therapie volgen.