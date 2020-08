Twintiger die Patrick Vervloet doodreed en vluchtmisdrijf pleegde, toont berouw: “Ik wil en zal mijn verantwoordelijkheid nemen” Toon Verheijen

14 augustus 2020

17u40 0 Balen De raadkamer in Turnhout heeft het elektronisch toezicht van de 25-jarige Glenn V. vrijdag bevestigd. De man zelf en zijn raadsman Roderic Heerman hadden bewust ook niet gevraagd om een vrijlating onder voorwaarden. “Het onderzoek is nog pril en het slachtoffer wordt maandag begraven. Dat moet in alle sereniteit kunnen gebeuren”, aldus meester Roderic Heerman.

De 31-jarige Patrick Vervloet werd vorige zondag iets na 18 uur aangereden op Breden Els in Balen. De 25-jarige Glenn V. was de dader, maar reed na het ongeval verder. Een dag later ging hij zich samen met zijn raadsman aangeven bij de politie. De onderzoeksrechter plaatste hem na verhoor onder elektronisch toezicht en de raadkamer heeft dat vrijdag bevestigd waardoor hij nog minstens een maand aangehouden blijft. “We hebben bewust niet om een vrijlating onder voorwaarden gevraagd of aangedrongen”, zegt meester Roderic Heerman. “Het onderzoek is nog volop bezig. Bovendien wordt het slachtoffer maandag begraven en dat willen we ook in alle sereniteit laten verlopen. Daarom hebben we ons nederig opgesteld.”

Verantwoordelijkheid

Volgens meester Roderic Heerman is de impact van de dood van Patrick enorm op zijn cliënt. “Hij beseft ten volle wat hij heeft gedaan", zegt zijn advocaat. “Hij wil en zal ook zijn verantwoordelijkheid nemen. Hij heeft een klap gevoeld en is doorgereden. Hij is daar open en eerlijk in. Hij wil daar absoluut niet lichtzinnig overheen gaan.” Volgens zijn raadsman is er ook geen sprake van alcohol of drugs. “Hij is doorgereden in een paniekreactie. Maar de precieze omstandigheden moeten nog verder onderzocht worden. Er zit in het dossier ook nog geen verslag van een verkeersdeskundige. Dat moeten we ook nog afwachten.”