Twee infoavonden over de wolf Wouter Demuynck

18 februari 2020

12u34 0 Balen In Balen zullen binnenkort twee info-avonden rond de wolf georganiseerd worden: één voor erkende schapenhouders op 24 februari en één voor het grote publiek en hobbyisten op 12 maart. De info-avonden komen er omdat er veel vragen naar meer informatie kwamen nadat een wolf tijdens kerstnacht in Balen een kangoeroe doodde.

De eerste info-avond vindt plaats op maandag 24 februari om 20 uur in vrijetijdscentrum De Kruierie. Ze wordt georganiseerd door het Agentschap voor Natuur en Bos en richt zich specifiek op geregistreerde kleinveehouders, die hiervoor een persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen.

“Deze info-avond is niet geschikt voor het grote publiek of hobbyisten omdat het specifiek gaat over technische maatregelen en subsidies voor deze maatregelen, waarvoor enkel geregistreerde professionele kleinveehouders in aanmerking komen”, klinkt het bij de gemeente.

Info-avond voor grote publiek

De tweede info-avond vindt plaats op donderdag 12 maart om 20 uur in vrijetijdscentrum De Kruierie en is wel gericht op het grote publiek en hobbyisten van kleinvee. “Tijdens deze info-avond komt een deskundige onder andere uitleg geven over het gedrag van de wolf, zijn levenswijze, zijn territorium… en antwoorden op vragen zoals: Hoe is de wolf (Naya) in Vlaanderen terecht gekomen? Hoe herken je de wolf? Zijn ze gevaarlijk voor mensen? Hoe kunnen we onze huisdieren en kleinvee beschermen?”

Inschrijven voor die laatste infoavond kan via het e-formulier op https://www.balen.be/eloketdetailv2/207/inschrijven-info-avond-wolven-groot-publiek.