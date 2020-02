Twee auto’s crashen tijdens vermoedelijke straatrace: twee bestuurders èn passagier zwaargewond Jef Van Nooten

10 februari 2020

17u47 5 Balen Een vermoedelijke straatrace is zondag geëindigd in een spectaculaire crash in Balen. Twee bestuurders en een passagier raakten zwaargewond.

Het ongeval deed zich zondag in de vroege uurtjes voor aan Vennen in Balen, een afgelegen weg die Lommel verbindt met het Balense gehucht Gerheide. In één van de bochten aan Vennen raakten twee auto’s op nagenoeg hetzelfde moment van de rijbaan af. Beide wagens belandden met een zware klap tegen de bomen naast de weg. De brandweer had de handen vol om de inzittenden uit de zwaar beschadigde auto’s te bevrijden. Beide bestuurders, dertigers uit Balen en Lommel, werden met zware verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Ook een passagier die in één van de auto’s zat, raakte zwaargewond.

Racen

Het is waarschijnlijk geen toeval dat twee auto’s op hetzelfde moment en op dezelfde plaats een bocht missen en met een zware klap in het decor belanden. “We sluiten niet uit dat beide autobestuurders tegen elkaar aan het racen waren”, klinkt het diplomatisch bij de lokale politie Balen-Dessel-Mol.