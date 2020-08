Thuisverpleegster Sindy (44) dood aangetroffen naast haar wagen: “Zo onwezenlijk dat je er plots niet meer bent”

Balen

Bij een ongeval in Olmen (Balen) is maandagavond de 44-jarige thuisverpleegster Sindy Vrachten, die zelf ook in Olmen woonde, om het leven gekomen. De moeder van twee had in de Pastorijstraat net nog een patiënt bezocht, maar vermoedelijk bij het verlaten van de oprit belandde ze met haar wagen in de gracht . Ze werd deels in het water naast haar wagen teruggevonden. Hoe ze juist om het leven kwam, wordt nog onderzocht. “Het is zo onwezenlijk dat je er plots niet meer bent”, vertelt haar vriend.