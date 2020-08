Thuisverpleegster (44) ligt dood in het water naast haar wagen in Olmen Wouter Demuynck

25 augustus 2020

08u42 120 Balen In de Pastorijstraat in Olmen is maandag rond 22.30 uur een thuisverpleegster (44), die zelf ook uit Olmen afkomstig is, overleden bij een ongeval. Over de omstandigheden heerst nog veel onduidelijkheid.



Maandagavond troffen de hulpdiensten de wagen van de vrouw in de gracht rond de pastorie aan. De vrouw lag ernaast, deels in het water, en is mogelijk verdronken. De hulpdiensten probeerden de vrouw nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. “De dame was aan thuisverpleegster die in de Pastorijstraat er net een visite had opzitten”, zegt burgemeester Johan Leysen (CD&V). “Zij woonde zelf ook in Olmen, aan de andere kant van het kanaal.”

Geen derden bij betrokken

De omstandigheden van het ongeval worden nog verder onderzocht, maar de politie sluit wel uit dat er derden bij betrokken waren. “De omstandigheden zijn nog vrij onduidelijk. Is die vrouw met de wagen in de gracht gesukkeld, uitgestapt en nadien gevallen? Of was er een medisch probleem? Er zijn verschillende mogelijkheden, maar in elk geval was er niemand anders bij betrokken”, vervolgt Leysen. “Het resultaat blijft ook even dramatisch.”

Autopsie

Het parket is ook een onderzoek gestart. “Op het eerste gezicht hebben wij geen redenen om aan te nemen dat er sprake is van een misdrijf of een tussenkomst van derden. Aangezien we alle mogelijkheden omtrent de doodsoorzaak willen uitsluiten, hebben we toch beslist om een verder onderzoek te doen”, klinkt het.

“We gaan de onderzoeksrechter vorderen met de vraag om onder meer een autopsie op het lichaam uit te voeren. We behandelen het eigenlijk als een verdacht overlijden maar het vermoeden is momenteel wel dat het gaat om een onfortuinlijk ongeval.”