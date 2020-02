Sluikstorter riskeert boete van 500 euro, terwijl afval voor amper 3,5 euro naar containerpark had gebracht kunnen worden Wouter Demuynck

04 februari 2020

13u57 0 Balen Een sluikstorter die in de omgeving van de Schepershoekenweg in Hulsen (Balen) een heleboel afval heeft achtergelaten riskeert een boete van 500 euro, terwijl hij die materialen voor hooguit... 3,5 euro naar het containerpark had kunnen brengen.

De gemeentediensten vonden het sluikstort vrijdag in de buurt van de Schepershoekenweg. Het bestond uit afval van het plaatsen van een keuken, in totaal goed voor een kleine aanhangwagen vol. Het bleek vooral te gaan om materialen die je gratis naar het containerpark kan brengen, zoals karton, plastiek, isomo en glas.

Enkele blikken zouden de sluikstorter ongeveer 0,05 euro gekost hebben, drie zakken afval van het afplakken ongeveer één euro en etensafval - waaronder volledige en nog niet vervallen pakken koeken - zou zo’n 2 euro gekost hebben.

Boete van 500 euro

“Als de dader alle afval naar het containerpark had gebracht, kostte hem of haar dat hooguit 3,5 euro. Als de identiteit van deze persoon achterhaald kan worden, volgt er een boete van 500 euro. Afval in de openbare ruimte veroorzaakt niet alleen ergernis, het kost de gemeenschap ook handenvol geld om alles weer op te ruimen”, klinkt het bij de gemeente.

