Postauto in flank gegrepen op kruispunt Jef Van Nooten

18 juni 2020

12u09 0

Een wagen van Bpost is donderdagvoormiddag in Balen betrokken geraakt bij een verkeersongeval. De postauto werd in de flank gegrepen op het kruispunt van Biesakker met de Vredelaan. De klap was zo zwaar dat meteen een ziekenwagen werd opgeroepen, maar de verwondingen van de inzitten bleken uiteindelijk minder erg dan aanvankelijk gedacht.