Politiezone Balen-Dessel-Mol is op zoek naar getuigen van vandalisme aan wagens in Balen Jurgen Geyselings

05 januari 2020

De politie van Balen-Dessel-Mol is op zoek naar getuigenissen van personen die meer weten over vernielingen die aangebracht werden aan verschillende auto's in de gemeente Balen.

Vermoedelijk tussen drie en vier uur in de nacht van zaterdag 4 op zondag 5 januari werden er in Balen een vijftiental auto’s beschadigd langsheen Soef en Gerheide. De daders brachten vooral vernielingen aan aan autospiegels die langsheen beide straten stonden. De politiezone Balen-Dessel-Mol is op zoek naar getuigen van het vandalisme.

Personen die iets gehoord of gezien hebben, worden gevraagd om contact op te nemen met de politie via onthaal@politiebalendesselmol.be. Ook beelden van bewakingscamera’s in de buurt mogen steeds binnengebracht worden om de daders op te kunnen sporen. In de buurt van de straten waar het vandalisme plaatsvond was er een fuif te doen op zaterdagnacht. Vermoedelijk gaat het om fuifgangers die op terugweg van die fuif zich van hun slechtste kant lieten zien.