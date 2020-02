Ouders riskeren 40 maanden cel voor mishandeling van baby: “Liever zoontje gehad dan meisje” Jef Van Nooten

12 februari 2020

13u58 6 Balen Een echtpaar uit Balen riskeert een gevangenisstraf van 40 maanden voor de mishandeling van hun pasgeboren baby. Het meisje belandde op intensieve zorgen nadat ze bewusteloos was geslagen. De moeder maakte ook foto’s van de baby met injectienaalden naast. Ze dreigde er mee het kind bloedverdunners in te spuiten. “Ze zat diep omdat ze eigenlijk een zoontje wilde”, zegt haar advocaat.

Zeven politieagenten moesten plaats nemen in de rechtbank. Om M.V.C. (32) en haar echtgenoot M.D. (38) uit Balen uit elkaar te houden. Want hoewel nog getrouwd, kunnen ze momenteel elkaars bloed drinken. Allebei wijzen ze met een beschuldigende vinger naar elkaar voor de mishandeling van hun dochtertje.

Trapleuning

Het meisje was 4 maanden oud toen haar papa M.D. op 15 december 2019 de politie verwittigde. Hij beweerde dat zijn vrouw hun dochtertje zwaar door elkaar had geschud. Ze zou het kind ook over de trapleuning hebben gehouden en gedreigd hebben haar te laten vallen. Daarna zou ze de baby vanop 2 meter hardhandig in bed hebben gegooid. “Haar motief? Onze dochter moest het altijd ontgelden bij haar. Omdat ze liever een zoontje had gekregen”, verklaarde de vader van het kind.

Intensieve

Twee maanden eerder, op 2 oktober, was het kindje al eens op de intensieve afdeling van UZ Antwerpen beland nadat ze bewusteloos was geslagen. “Dat was per ongeluk”, benadrukt M.V.C., de mama van het kindje. “Onze dochter lag tussen ons in toen we ruzie kregen in bed. Mijn man gaf me een zware slag. Ik wilde hem terug slaan om me te verdedigen, maar heb daarbij ons kind geraakt.”

De feiten op 15 december ontkent de moeder. Zij beweert dat het meisje die dag gewond is geraakt toen haar man zijn schoonmoeder – die de baby vast had – tijdens een ruzie tegen de grond duwde.

Injectiespuiten

Tijdens het onderzoek kwamen ook nog foto’s aan het licht die de mama van de baby naar haar echtgenoot had gestuurd. Op de foto’s lag de baby in een draagwieg met daarbij injectiespuiten. Via het sms-bericht dreigde ze er mee bloedverdunners te injecteren bij het kind. De papa stuurde een bericht terug naar zijn vrouw: “Mijn zorg niet meer. Ik ben weg uit uw zottenkot”.

Weerloos baby’tje

De rechtszaak tegen het echtpaar had veel weg van een welles-nietes spelletje. Allebei minimaliseren ze hun eigen aandeel en beschuldigen ze elkaar. “Het is heel onduidelijk om nu precies te zeggen wie wat gedaan heeft. Maar er is sowieso sprake van geweld binnen het gezin waarvan de baby het slachtoffer is geworden”, sprak de openbare aanklager. “Ze moeten allebei hun verantwoordelijkheid dragen. Het gaat om zeer ernstige feiten tegen een heel klein en weerloos baby’tje.”

Zoontje

De aanklager vorderde een gevangenisstraf van 40 maanden tegen zowel de mama als papa van het kindje. De papa vraagt de vrijspraak omdat hij naar eigen zeggen nooit een vinger heeft uitgestoken naar zijn dochter. De mama wil enkele gestraft worden voor onopzettelijke slagen. “Ze heeft diep gezeten”, zegt haar advocaat Kris Luyckx. “Ze wilde inderdaad liever een zoontje. Omdat haar oudste dochter kanker aan de eierstokken had gehad. Een jongetje zou dat niet kunnen krijgen. Maar de dreigende foto’s stuurde ze als signaal voor hulp. Ze had nooit de bedoeling haar kind echt te injecteren. Ze is altijd een goede moeder geweest en wordt gemist door haar twee oudste kinderen.”

Zowel de mama als papa zitten momenteel in voorhechtenis. De man staat binnenkort ook nog terecht voor partnergeweld. Hij gaf zijn hoogzwangere vrouw een pak rammel met een vroeggeboorte tot gevolg.