Opnieuw wolf actief in de Kempen? Twee schapen doodgebeten in Balen Jef Van Nooten

17 augustus 2020

10u33 42 Balen In Balen werden maandagochtend twee doodgebeten schapen teruggevonden. Mogelijk werden ze aangevallen door een wolf. “Die kans bestaat, maar het is nog niet zeker”, zegt Jan Loos van Welkom Wolf.

De schapen werden maandagochtend rond 8 uur aangetroffen in een weiland aan de Emiel de Baecklaan in Balen. De eigenaar vermoedt dat de schapen om het leven werden gebracht door een wolf. Het zou niet de eerste keer zijn dat er in Balen een wolf actief is. In december werd er nog een kangoeroe doodgebeten door een wolf. “Als er aan de andere kant van Balen twee schapen worden doodgebeten, zou het onwaarschijnlijk zijn dat zoiets het werk is van een wolf. Maar aan deze kant van Balen zou het wél kunnen”, zegt Jan Loos van Welkom Wolf. “Dit gebied is palend aan het territorium van de wolven.”

Welpen

Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of de schapen effectief zijn doodgebeten door een wolf. “Ook honden kunnen schapen dood bijten. Maar vorig jaar zijn er al eens wolven in Balen geweest, dus we kunnen het niet uitsluiten”, vervolgt Jan Loos. “Het zal wel niet één van de wolvenwelpen zijn geweest. Dat is te ver voor hen. Als dit een wolf was, was het één van de ouders.”

Meldingen

Jan Loos roept op om nieuwe meldingen van wolven te blijven doorgeven via de website welkomwolf.be.