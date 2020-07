Ook chirokamp van ‘t Olmke komt in het gedrang: vier leiders besmet na monitorencursus in Malle Wouter Demuynck

22 juli 2020

17u39 0 Balen Het chirokamp van Chiro ‘t Olmke in Olmen (Balen) kan mogelijk niet plaatsvinden nadat vier leiders positief hebben getest op het coronavirus. In totaal waren zeven leiders afgezakt naar de monitorencursus van Chirojeugd Vlaanderen in Malle, waar ook al telkens één leider van de Chiro in Het chirokamp van Chiro ‘t Olmke in Olmen (Balen) kan mogelijk niet plaatsvinden nadat vier leiders positief hebben getest op het coronavirus. In totaal waren zeven leiders afgezakt naar de monitorencursus van Chirojeugd Vlaanderen in Malle, waar ook al telkens één leider van de Chiro in Oevel (Westerlo) en Klein-Vorst (Laakdal) besmet raakte.

De monitorencursus in Malle van begin deze maand blijft ook voor Kempense Chiro-afdelingen gevolgen hebben. Zeven leiders van Chiro ‘t Olmke volgden de cursus en zaten ook in de bewuste bubbel waar een besmette persoon zat. “Van die zeven leiders zijn er al zes getest, één iemand was nog op vakantie. Inmiddels zijn er al vijf testresultaten bekend, waaruit blijkt dat vier van de vijf personen positief hebben getest op corona”, zegt Johan Leysen (CD&V), burgemeester van Balen.

Bang afwachten

“De Chiro heeft daarop de beslissing genomen om de rest van de leiding ook te laten testen. Dat gebeurt vandaag (woensdag, red.) en morgen (donderdag, red.). Het is nu tot eind deze week bang afwachten of de besmetting is beperkt tot die groep in Malle of dat ook anderen van de leiding in Olmen besmet zijn geraakt tijdens kampvoorbereidingen. We hebben alle leiders vanuit de gemeente reeds een mail gestuurd met de vraag om open te zijn over een eventuele positieve besmetting en om in dat geval onmiddellijk diegenen met wie ze nauw contact hebben gehad te verwittigen, de regels van afzondering in acht te nemen, contact met risicopatiënten te vermijden en mee te werken met contacttracers.”

Quarantaine

De 25-koppige leidingsploeg van ‘t Olmke zit in afwachting van de tests in quarantaine. “Vrijdag zouden we de uitslag moeten weten”, zegt Elia Broeckx van de leiding. “De leiding die rechtstreeks contact heeft gehad met de besmette personen moet sowieso twee weken in quarantaine. Ik heb er geen idee van hoe de resultaten eruit zullen zien. De besmette leiders zijn niet met enorm veel mensen in contact geweest, maar mogelijks hebben ze het wel doorgegeven via broers en zussen die bij ons ook veel in de leiding zitten.

Waterkansje op kamp

Op 1 augustus zou normaal gezien het kamp van Chiro ‘t Olmke in Munsterbilzen van start gaan. “We zijn in totaal met 150 leden, dus we zouden in drie bubbels op kamp gaan. De besmette leiders zouden sowieso niet meegaan, maar het is nu nog afwachten of het kamp wel kan plaatsvinden. Dat gaan we in overleg met de gemeente en Chirojeugd Vlaanderen beslissen”, vervolgt Broeckx. “Als het bij die vier besmettingen blijft, dan bestaat de kans dat het wel kan doorgaan. Dat is nu nog onduidelijk. We gaan de resultaten afwachten en dan kijken wat mogelijk is en of alles veilig kan verlopen.”

Ook burgemeester Leysen ziet nog een waterkansje op een kamp. “Hopelijk blijft alles beperkt tot die vier gevallen, al is dat weinig waarschijnlijk. Als dat zo beperkt blijft en de andere leiders worden tweemaal getest om absolute zekerheid te hebben, dan is dat de meest ideale situatie en zou een kamp theoretisch gezien misschien kunnen. We moeten evenwel realistisch zijn: als die besmetting enigszins is overgedragen, dan heb je geen andere keuze dan het kamp te annuleren.”

Burgerzin

Johan Leysen is in elk geval wel erg te spreken over de burgerzin die de lokale Chiro aan de dag legt. “Ik vind het fijn dat ik een enorme verantwoordelijkheidszin ervaar bij de Chiro in Olmen en bij alle betrokkenen er rond. Het fietscafé in Olmen, dat een connectie heeft met de Chiro, heeft ook preventief de deuren gesloten. Het is goed om vast te stellen dat er niet lichtzinnig met de situatie wordt omgesprongen.”

Ook bij de Chiro van Oevel (Westerlo) en Klein-Vorst (Laakdal) testte er na de monitorencursus telkens één leidster positief. In Oevel is het eveneens onduidelijk of het kamp kan plaatsvinden, het kamp van Chiro Klein-Vorst werd één dag voor aanvang geannuleerd.