Olmense Zoo wordt Pakawi Park: “Vroeger zaten we op de norm of net eronder, nu ruimschoots erboven” Wouter Demuynck

23 juni 2019

14u53 1 Balen Sinds zaterdag is het ook officieel: zeg niet langer Olmense Zoo, wél Pakawi Park. Met die naamsverandering willen de nieuwe eigenaars de modernisering van het park verder zetten, met vooral meer groen en meer ruimte voor de dieren. Nota bene Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA), die in oktober 2017 de dierentuin nog tijdelijk sloot, kwam ter plaatse om Pakawi Park te openen.

Minister Weyts kreeg van de nieuwe eigenaars Wim Verheyen - zoon van stichter Charel - en Tommy Pasteels en bioloog Robby Van der Velden een rondleiding met de nodige uitleg in het Pakawi Park. Ze deden er hun visie voor de toekomst van Pakawi Park uit de doeken: een gezellig dierenpark voor families met grotere verblijven voor de dieren en meer educatie en groen. Dat net minister Weyts het dierenpark officieel kwam openen, is opmerkelijk. Hij was diegene die in oktober 2017 het park nog sloot wegens inbreuken op dierenwelzijn. “Deze keer ontmoeten we elkaar in betere omstandigheden”, liet Wim Verheyen, die al in het park werkt sinds vader Charel het in 1995 overnam en nu mede-eigenaar is, zich lachend ontvallen bij de ontmoeting met de minister.

Wim Verheyen was in zijn nopjes dat de minister afzakte naar het park. “Ik ben heel blij dat we hem hebben mogen ontvangen om te tonen hoe ons park eruit zien, want ik ben er heel trots op. Het is een eer dat hij die moeite doet. Het verleden is nu eenmaal het verleden en dat moeten we zo laten. De sluiting was niet fijn - of dat nu terecht was of niet laat ik in het midden. Ik ben gewoon blij dat hij hier was en dat we konden tonen wat Pakawi Park is: het mag allemaal wat ruimer voor onze dieren, het moet niet stampvol zitten.”

Al ziet Verheyen de nieuwe naam niet meteen als een breuklijn met het verleden. “Een negatief gevoel heb ik nooit gehad bij de oude naam en de bezoekers vonden ook na de heropening de weg naar ons park. Ik zie Pakawi Park dus niet als een nieuw hoofdstuk, maar als een modernere verderzetting door een nieuw bestuur van het goede werk dat al geleverd is. Het is een frisse naam die meer inspeelt op het parkgevoel, met meer aandacht voor de dieren die ruim tussen het groen zitten en het familiale aspect, in plaats van het zoogevoel, waarbij je toch eerder aan kooien denkt.”

Inmiddels heeft Pakawi Park al enkele verblijven aangepakt. “De bosbizons zijn verhuisd naar een nieuw verblijf, vlak naast de wolven. Hun verblijf is drie keer zo groot als de norm. De tijgers zullen deze zomer verhuizen naar het oude verblijf van de bizons en zullen dubbel zoveel ruimte krijgen. Daarna gaan we het verblijf van de chimpansees aanpakken, want dat is toch al gedateerd. Zij zouden mogelijk kunnen verhuizen naar het oude verblijf van de tijgers. Vroeger waren de verblijven qua oppervlakte gewoon de norm of net niet de norm, nu zitten we daar ver boven. Hier mag elke dag een inspecteur komen”, aldus Verheyen, die benadrukt dat een modernisering ook al voor de sluiting in de pijplijn zat. “Ik heb veel respect voor de fundamenten van mijn vader, dat wil ik nog even benadrukken. Maar een beetje modernisering was wel nodig. Voor hem is het wel een beetje zuur, want nu lijkt het alsof alles wat hij deed verkeerd was en dat wil ik niet gezegd hebben. Het is mooi wat hij hier heeft opgebouwd.”

Pakawi Park gaat daarnaast een steunplatform oprichten waarbij sympathisanten een gift kunnen schenken aan concrete doelen, zoals pakweg meer aanplanting in het tijgerverblijf. Ook maakt de directie werk van hun Balai-erkenning. “Dat komt er zeer binnenkort aan. Dat houdt in dat dierentuinen met die erkenning correct omgaan met het transfereren van dieren. Andere dierentuinen weten dan hoe lang een bepaald dier in quarantaine heeft gezeten of wanneer die bij de dierenarts is geweest. Zo wordt het transfereren tussen dierentuinen veel makkelijker. Die erkenning is een volgende stap naar het EAZA-lidmaatschap (European Association of Zoos and Aquaria, red.), wat ervoor zou zorgen dat we makkelijker in aanmerking komen om dieren uit te wisselen met andere dierentuinen.”