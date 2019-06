Olmenaren fleuren buurt op met tent aan pastorij, buurtbank en nieuwe Boskapelwandeling Wouter Demuynck

16 juni 2019

13u50 0 Balen De inwoners van Olmen hebben zaterdag de realisaties van hun buurtbudget van 8.000 euro voorgesteld. Om het samenwonen in de buurt aangenamer te maken, investeerden ze dat bedrag onder andere in een buurtbank, bijenhotel en Boskapelwandeling.

Het Buurtbudget is een project van Leader, een Europees subsidieprogramma dat via verschillende projecten het platteland wil versterken. Dankzij de financiële en inhoudelijke steun van onder meer Europa, Vlaanderen, de provincie en de gemeente Balen kreeg een buurt een eenmalige som van 8.000 euro ter beschikking om deze aangenamer te maken voor iedereen. De inwoners van de uitgekozen buurt in Olmen mochten zelf beslissen wat ermee zou gebeuren, zolang het niet voor een commercieel of persoonlijk doel werd gebruikt.

In de zomer van 2018 vond een eerste vergadering plaats met een aantal geïnteresseerde buurtbewoners en partners. “Om praktische redenen konden niet alle Olmenaars mee vergaderen, maar iedereen moest wel kunnen meegenieten van het resultaat”, zegt vrijetijdsbemiddelaar Hanne Weckx, die namens de gemeente het project begeleidde. “Na de eerste vergaderingen werden de ideeën besproken en verder uitgewerkt door een projectgroep. Al snel bleek dat de Pastorij van Olmen centraal zou staan in de plannen. Onder het motto: de Pastorij zou het hele jaar door een plaats moeten zijn van ontmoetingen tussen jong en oud, tussen alle Olmenaren.”

Boskapelwandeling

De groep besliste om met het Buurtbudget een tent van 8 op 15 meter aan te kopen die permanent aan de Pastorij komt te staan vanaf begin april tot eind september. “Zo kunnen verenigingen er hun activiteiten buiten laten doorgaan, maar ook toevallige voorbijgangers en Olmenaars kunnen de tent gebruiken om er samen te komen of te picknicken. De gemeentediensten hebben de tuin van de Pastorij in de lente trouwens helemaal opgeknapt en er komt nog een extra buurtbank bij”, vervolgt Hanne Weckx.

Eén van de leden van de projectgroep bedacht ook de Boskapelwandeling, met vertrek en aankomst aan de Pastorij. “Deze bewegwijzerde wandeling van 3,3 km gaat door de bossen van de Lichtenboslaan en langs een stukje Olmense geschiedenis. Ze is toegankelijk voor iedereen, dus ook voor mensen met kinderwagens en rolstoelen. Met het Buurtbudget plaatsten schoolkinderen met behulp van Natuurpunt in de tuin van de Pastorij ook nog een bijenhotel. Ten slotte komt er ook nog een wilgenhut te staan.”