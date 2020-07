Nyrstar produceert zelf zinkpoeder: zeven nieuwe jobs en 1.200 vrachtwagenritten per jaar uitgespaard Wouter Demuynck

16u37 0 Balen Zinksmelterij Nyrstar produceert sinds enkele maanden zelf zinkpoeder. De investering van vijf miljoen euro creëert zeven bijkomende jobs en is bovendien duurzaam. Per jaar worden er voortaan naar schatting zo’n 1.200 vrachtwagenritten uitgespaard.

Zinkpoeder is een belangrijke stof in het productieproces van zinksmelterij Nyrstar, want het wordt gebruikt om andere metalen uit zinkerts te kunnen halen. Vroeger kocht Nyrstar zinkpoeder aan bij externen, maar vorig jaar heeft het bedrijf zelf een zinkpoederfabriek gebouwd. Daardoor kan Nyrstar voor de aanlevering van de site in Balen en de zustersite in het Franse Auby zelf zinkpoeder produceren.

Bewuste keuze

De productie van de fabriek is intussen verdubbeld. Sinds enkele maanden draait de fabriek op volle capaciteit. “De zinkpoederfabriek is een nieuwe sterke schakel van onze zinksmelter in Balen, waar we bijzonder trots op zijn”, glundert Inge Schildermans, general manager van Nyrstar in België. “Het is een bewuste keuze om zinkpoeder in eigen huis te produceren. Met de nieuwe fabriek handhaven we ook onze concurrentiepositie tegenover het buitenland.”

Wegtransport elimineren

Volgens Nyrstar komt de eigen zinkpoederfabriek ook de duurzaamheid ten goede. “We maken gebruik van restwarmte van Nyrstars ovens en aangezien we lokaal produceren, elimineren we heel wat wegtransport”, gaat Inge Schildermans verder. Naar schatting zouden 1.200 vrachtwagenritten per jaar dankzij de nieuwe fabriek uitgespaard worden.

De nieuwe zinkpoederfabriek zorgt ook voor zeven directe nieuwe jobs, naast de indirecte jobs bij onderaannemers. Bij Nyrstar in Balen zijn momenteel zowat 500 mensen tewerkgesteld.