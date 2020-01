Nieuwste uitdaging bij De Broodjeshoek: ‘De Molen van Balen’ met 4 bicky burgers, 4 curryworsten en een boulet. Smakelijk Jurgen Geyselings

04 januari 2020

09u22 358 Balen Net zoals de voorbije jaren met onder meer ‘ Net zoals de voorbije jaren met onder meer ‘ Het cruiseschip ’, het ‘Atomium’ en de ‘Balense Reus’ pakt De Broodjeshoek in Balen nu ook uit met een grootse smuluitdaging voor zijn klanten. Dit jaar serveert de snackbar ‘De Molen van Balen’: vier bicky burgers, vier curryworsten en een boulet. Smakelijk.

Een nieuw jaar, dat betekent voor de uitbaters van snackbar De Broodjeshoek in Balen een nieuwe uitdaging. In 2020 komen de uitbaters met ‘De Molen van Balen’ op de proppen. “Een mooi, lekker bouwwerk van vier bicky burgers als basis van de molen, vier curryworsten die de wieken voorstellen en een boulet als dak”, laten de uitbaters weten. “Rondom het bouwwerk liggen sla, eieren en een tweetal sausjes. Vanaf 10 januari is ‘De Molen van Balen’ verkrijgbaar in de zaak. Reserveren hiervoor is noodzakelijk.”

Gokken

De uitdaging bestaat er in 2020 in om het hele bouwwerk zo snel mogelijk te verorberen. De persoon die ‘De Molen van Balen’ het snelst binnenspeelt, krijgt een bedrag dat oploopt per seconde die de eter nodig heeft om het bouwwerk te verorberen. Per seconde spaart men één euro, dus wie er tien minuten over doet, verdient zeshonderd euro. Maar opgelet... enkel de snelste tijd wint. Niemand kent de tijden van de andere deelnemers. Ga je voor de snelste tijd, of gok je voor wat extra geld en eet je iets trager? Die keuze is aan de deelnemers zelf.

De broodjeszaak in Balen is niet vies van een uitdaging meer of minder voor zijn klanten. Zo stonden onder meer al het ‘Cruiseschip van Balen’, de ‘Toren’, de ‘Vulkaan’, het ‘Atomium’, de ‘Balense Reus’ en de ‘Ster van Balen’ op het menu de voorbije jaren. Eetkampioenen van over het hele land en zelfs van over onze landsgrenzen zakten hiervoor af richting De Broodjeshoek in Balen.

Alvast veel succes en smakelijk eten!