Motorrijder lichtgewond Wouter Demuynck

16 juli 2019

Dinsdag gebeurde er vlak na de middag een ongeval ter hoogte van kledingwinkel Ziffiks aan de Steegstraat in Balen. Een autobestuurster stond daar geparkeerd en draaide haar wagen over de weg, waardoor een motorbestuurder de wagen aanreed in de flank. De motorrijder raakte gewond aan de pols, de bestuurster bleef ongedeerd.