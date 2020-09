Moeder en zoon openen Carrefour Express in Olmen Wouter Demuynck

10 september 2020

13u21 1 Balen Sinds woensdag heeft Olmen (Balen) weer een eigen supermarkt. Uitbaters zijn Nicole Verboven en haar zoon Yentl Geukens, die allebei ook uit Olmen afkomstig zijn.

Al jaren had Olmen geen eigen buurtwinkel meer en dus is de komst van de supermarkt meer dan welkom. De nieuwe Carrefour Express is gevestigd in de Veldstraat, pal in het centrum van Olmen. De buurtwinkel is bovendien een van de eerste Express-winkels in de provincie Antwerpen binnen het nieuwe concept. “Deze Express biedt heel wat huismerken - een 200-tal meer dan wat men in een klassieke Express vindt. Dat komt ook de portemonnee ten goede”, zeggen kersverse uitbaters Nicole Verboven en haar zoon Yentl Geukens.

“In deze Express staan versheid, kwaliteit en authentieke smaken voorop met een ruim aanbod aan verse groenten en fruit, vlees en charcuterie, dagelijks vers brood en banket, evenals kip aan het spit. Ook lokale producten worden mee ondersteund en in de kijker gezet. Er wordt daarnaast veel aandacht besteed aan Bio-producten en de klant vindt hier onder meer een ruim assortiment aan noten in bulk. Een leuk koffiehoekje verwelkomt de klant die ter plaatse iets wil nuttigen of een lekkere koffie of een vers geperst sinaasappelsap wil drinken.”