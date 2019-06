Meerhoutsebaan onderbroken ter hoogte van Straal Wouter Demuynck

10 juni 2019

20u01 2 Balen De aannemer van de werken op de Meerhoutsebaan meldt dat hij veel hinder ondervindt van doorgaand verkeer aan onaangepaste snelheid. Daarom wordt de straat ter hoogte van het kruispunt Meerhoutsebaan-Straal afgesloten. Doorgaand verkeer is dan niet meer mogelijk.

De normale timing voor het einde van de werken was 1 oktober, maar door het vlotte verloop is de timing momenteel half augustus. De aannemer stelt echter alles in het werk om nog voor het bouwverlof alles klaar te hebben. Hinder door extra verkeer zou dat plan in de war sturen.

De bewoners van de Meerhoutsebaan kunnen ontsluiten via de eerder gecommuniceerde routes. Doorgaand verkeer dient de omleiding te volgen via Rosselaar, Zuiderring en Meerhout (en omgekeerd).