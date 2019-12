Man leent bankkaart uit aan criminelen: “In ruil voor bitcoins” Jef Van Nooten

03 december 2019

12u43 0 Balen Een 25-jarige man uit Beringen riskeert een voorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden. Hij was betrokken bij een geval phishing waarbij onder andere 4.000 euro van de rekening werd gehaald bij een vrouw uit Balen.

De twintiger, M.G. uit Beringen, wordt verdacht van mededaderschap aan informaticabedrog. In 2018 gaf hij zijn bankkaart en code aan een criminele organisatie die zich bezig houdt met phishing. Even later verscheen er 4.000 euro op zijn rekening van een vrouw uit Balen, en ruim 6.000 euro van een nog ander slachtoffer. Daags na de overschrijvingen werd het geld in Nederland weer afgehaald met de bankkaart van M.G. De man verklaarde aanvankelijk dat zijn portefeuille met bankkaart en code gestolen was, maar geeft nu toch zijn betrokkenheid toe. “Ik zat in een heel moeilijke periode met schulden. Ik heb me laten overhalen om mijn bankkaart te geven toen ik op Instagram een advertentie zag om snel geld te verdienen. Ze beloofden me bitcoins in ruil”, aldus M.G.

Het openbaar ministerie vorderde een voorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden. Vonnis op 7 januari.