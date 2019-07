Kleine Arthur kijkt voor het eerst naar Madagascar. Zijn reactie als er plots leeuw tevoorschijn springt is hilarisch KVDS

02 juli 2019

14u41

Een filmpje van een kleine jongen uit het Antwerpse Balen die naar de animatiefilm Madagascar kijkt, is een ware hit op Twitter. Arthur (14 maanden) zit slaperig naar het scherm te staren als in een van de scènes plots Alex de leeuw tevoorschijn springt. Zijn reactie is hilarisch.

Mama Angela Virabian (24) zette het filmpje gisterenmiddag online en het werd sindsdien al meer dan 20.000 keer bekeken. “Ik maak veel filmpjes van mijn zoontje”, vertelt ze aan onze redactie, “Mijn familie woont vrij ver en zo kan mijn mama hem ook zien opgroeien. Dit was zo een momentje.”

Dieren

“Arthur is gek op dieren en hij had de film zelf gekozen op Netflix”, gaat ze verder. “Het was even geleden dat ik hem gezien had en ik keek met plezier mee. Het is eens wat anders dan altijd die filmpjes met kinderliedjes”, lacht ze. “Die ken ik al allemaal van buiten.”





Op de beelden die Angela van haar zoontje maakte, is te zien hoe de jongen een beetje slaperig in de zetel naar het scherm kijkt, met de afstandsbediening in de hand. “De film was nog maar net begonnen en er was een scène waarin Alex de leeuw zijn vriend Marty de zebra wil verrassen voor zijn verjaardag. Marty is aan het dagdromen als Alex plots tevoorschijn springt en ‘verrassing’ roept. De kijker ziet het vanuit het standpunt van de zebra. Ik schrok zelf ook, want ik was die scène helemaal vergeten. En Arthur schrok mee.”

Zijn spontane en hilarische reactie kon op heel wat enthousiasme rekenen op Twitter. “Het was puur toeval dat ik hem net aan het filmen was”, aldus Angela. “Zijn reactie was echt goud waard. Het was zo schattig en grappig, met zijn handje voor zijn mondje, dat ik besloot het filmpje te delen. En in geen tijd werd het ongelofelijk veel bekeken. De reacties zijn superpositief.”

Tranen

Enkelingen maakten zich wel zorgen dat de kleine jongen moest huilen, maar de tranen waren snel gedroogd volgens Angela. “Hij was gelukkig snel getroost”, zegt ze nog. “Vandaag is hij even gelukkig als anders. Ik hoef me geen zorgen om hem te maken. En we mogen wel eens lachen met de reacties van onze kindjes, toch? Maar Madagascar zullen we de komende jaren niet meer bekijken, denk ik. Tot hij wat groter is”, lacht ze nog.