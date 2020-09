Kempense dagbladhandels bundelen de krachten voor EuroMillions-jackpot van 130 miljoen euro: “Winnen zou perfect zijn om positieve draai te geven aan dit vreemde jaar” Wouter Demuynck

09 september 2020

17u05 0 Balen Vier Kempense dagbladhandels slaan de handen in elkaar met als doel later deze maand de EuroMillions-jackpot van 130 miljoen euro binnen te rijven. Het is al het tiende jaar dat ze samen een speelpot organiseren. Ook in coronatijden blijkt de jackpot overigens enorm te leven onder de mensen. “In deze tijden hebben mensen nodig aan een lichtpuntje. Het winnen van de EuroMillions zou perfect zijn om een positieve draai te geven aan dit vreemde jaar.”

Dagbladhandels Het Rietje uit Laakdal, Het Boekenhuisje uit Lichtaart (Kasterlee), Papyrus uit Nijlen en De Pershoek uit Olmen (Balen) zijn niet aan hun proefstuk toe. Al sinds 2010 bundelen ze de krachten om ‘het groot lot’ te winnen als EuroMillions een jackpot van 130 miljoen euro organiseert. “Er zijn heel wat klanten die wachten op die speciale pot. We hebben een aparte maillijst om onze grote speelpot aan te kondigen. De volgende dag staan de anciens er al”, lachen uitbaters Wim Van Broekhoven, Paul Stessens en Nadine Verstrepen.

Hogere winstkans

De eerstvolgende jackpot van 130 miljoen euro staat op 25 september op het programma. Met één grote speelpot willen de dagbladhandels hun klanten een hogere winstkans geven. Er zal immers gespeeld worden met meervoudige formulieren van tien nummers en twee sterren. Normaal kost zo’n formulier 630 euro, maar jezelf inschrijven voor de speelpot kan al voor 50 euro. Ook meerdere inschrijvingen zijn mogelijk. Woensdagavond 23 september sluiten de inschrijvingen.

“Vorig jaar hadden we iets meer dan 1.000 inschrijvingen. In coronatijden hebben we ervoor gekozen dat de inschrijvingen onbeperkt zullen zijn. Intussen zitten we al bijna een 300 inschrijvingen. De jackpot hebben we nog nooit gewonnen, maar we hebben altijd wel iets gewonnen. Iedereen krijgt altijd wel een deel terug. Die winst is voor iedereen uiteraard hetzelfde. We werken ook erg transparant door telkens onze cijfers op de websites te plaatsen.”

Lichtpuntje

De uitbaters van de dagbladhandels merken dat hun klanten nood hebben aan iets plezierig. “Je voelt aan dat de mensen zin hebben in eens iets anders dan corona. Nu het virus nog onder ons is, hebben mensen meer en meer nood aan een lichtpuntje. Door samen te spelen verhoog je de winstkansen maar het brengt ook sfeer. Mensen beginnen voor onze toog al te fantaseren over een zwembad dat ze nog niet hebben. Het winnen van de EuroMillions zou perfect zijn om een positieve draai te geven aan dit vreemde jaar.”