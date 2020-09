Inez (23) neemt bestellingen aan voor plantjes voor Kom op tegen Kanker nu verkoop enkel online doorgaat: “Niet iedereen weet hoe een computer werkt” Wouter Demuynck

15 september 2020

15u32 0 Balen Nu de plantjes ten voordele van Kom op tegen Kanker dit jaar enkel online kunnen aangekocht worden, dreigt een deel van het doelpubliek weg te vallen aangezien niet iedereen even handig is met internetaankopen. Voor hen biedt vrijwilligster Inez Van Broekhoven (23) uit Olmen (Balen) een oplossing. “De mensen kunnen bij mij een plantje bestellen, nadien doe ik één grote bestelling online.”

Door de coronapandemie verloopt de plantjesverkoop van Kom op tegen Kanker dit jaar uitzonderlijk online. Dagbladhandel De Pershoek in Olmen (Balen) is normaal een verkooppunt, maar fungeert nu als afhaalpunt. De dochter van de uitbaters van De Pershoek, Inez Van Broekhoven, is al enkele jaren vrijwilligster tijdens het plantjesweekend. Zij vreest dat enkele mensen uit de boot zullen vallen door de online verkoop, maar biedt voor hen een oplossing.

Oudere mensen

“Oudere mensen gaan op deze manier minder bereikt worden. In de winkel krijgen we echt de vraag of ze de plantjes niet gewoon via mij kunnen bestellen, omdat ze niet weten hoe een computer werkt”, vertelt Inez. “Daarom heb ik een lijstje opgesteld. Tot zaterdagmiddag 19 september kunnen de mensen bij mij een plantje bestellen en betalen. Nadien doe ik een grote bestelling online. De klanten krijgen steeds een dubbeltje mee als bewijs dat ze betaald hebben.”

Wie een plantje bij Inez heeft besteld, kan het dan op zaterdag 26 september komen afhalen in De Pershoek.