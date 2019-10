Inbrekers stelen geld na braak op achterdeur Jef Van Nooten

08 oktober 2019

10u19

Dieven hebben ingebroken in een woning aan de Olmensebaan in Balen. De bewoners ontdekten maandagavond rond 21.45 uur dat de achterdeur was open gebroken. De daders gingen aan de haal met geld.