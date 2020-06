Inbrekers slaan autoruit kapot en pikken portefeuille Jef Van Nooten

17 juni 2020

09u51 0

Dieven hebben in de nacht van dinsdag op woensdag ingebroken in een auto die geparkeerd stond in de Kolfstraat in Balen. De daders sloegen een autorit aan diggelen. Ze gingen aan de haal met een portefeuille.