Inbrekers op pad in Roggestraat en De Spruiten Jef Van Nooten

12 augustus 2019

10u30 2 Balen Inbrekers hebben zondagnacht ingebroken woningen aan De Spruiten en Roggestraat in Balen. Eén keer moesten ze daders vluchten nadat ze betrapt werden door de bewoners.

Aan De Spruiten in Balen hebben inbrekers in de nacht van zondag op maandag de benen genomen nadat ze betrapt werden door de bewoners. De bewoners werden ’s nachts wakker van lawaai. Toen ze een kijkje gingen nemen stond de achterdeur open. Die was open gebroken door de daders. De dieven maakten geen buit. Wellicht zijn ze gevlucht toen ze merkten dat de bewoners gewekt waren.

De bewoners verwittigden de politie. Die kreeg nadien nog melding vanuit een andere woning in dezelfde straat. Daar waren onbekenden er wel in geslaagd tot in de woning door te dringen. Het is niet duidelijk welke buit ze hier hebben gemaakt.

Vermoedelijk dezelfde inbrekers gingen ook langs in de Roggestraat in Balen. Bij één van de woningen werd een rolluik aan een deur geforceerd, maar zijn de daders het huis niet binnen geraakt. Ook elders in de straat probeerden de daders tevergeefs een woning binnen te dringen.