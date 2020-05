Inbrekers dringen chalet binnen Jef Van Nooten

06 mei 2020

In de Berglaan in Balen werd woensdag rond 11.30 uur een inbraak opgemerkt in een chalet. De daders braken een hangslot open. Ze gingen aan de haal met gereedschappen. De eigenaar van de chalet was al even niet meer ter plaatse geweest. Het is niet duidelijk wanneer de inbraak werd gepleegd.