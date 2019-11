Inbrekers doorzoeken woning en stelen computer Jef Van Nooten

12 november 2019

In de Molenstraat in Balen werd dinsdag een inbraak opgemerkt in een woning. De daders braken een raam aan de achterkant van de woning open om binnen te geraken. Ze zochten de woning en gingen al zeker aan de haal met een computer.