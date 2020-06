Inbrekers doorzoeken chalet Jef Van Nooten

04 juni 2020

De eigenaar van een chalet aan de Belsebaan in Balen stelde woensdagavond vast dat er was ingebroken. De man ontdekte rond 18 uur dat de toegangsdeur van het huisje was geforceerd. De daders doorzochten de chalet. Het is niet gekend wat er precies werd gestolen.