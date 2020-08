Inbrekers aan de haal met gereedschap en geld Toon Verheijen

15 augustus 2020

09u57 0 Balen Dieven hebben op twee plaatsen ingebroken in Balen.

Bij een inbraak in een bergplaats naast een woning aan de Schepershoekenweg gingen de dieven aan de haal met gereedschappen. In een frituur aan de 17de Esc. Lichtvliegwezenlaan in Balen geraakten de dieven vrijdagnacht ook binnen. De daders konden een kleine geldsom buitmaken.