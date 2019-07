Inbraak in warenhuis mislukt Wouter Demuynck

03 juli 2019

Onbekenden zijn er dinsdagavond in geslaagd een warenhuis in de Vaartstraat in Balen binnen te dringen door de achterdeur te forceren. Binnen stuitten ze echter al snel op een tweede deur, die ze ondanks verwoede pogingen niet open kregen. Zo moesten de daders zonder buit afdruipen.