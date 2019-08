Inbraak in bestelwagen mislukt Wouter Demuynck

09 augustus 2019

15u54 0

De eigenaar van een bestelwagen, die geparkeerd stond aan zijn woning in de Olmensebaan in Balen, meldde vrijdagmiddag om 12.30 uur een poging tot inbraak in het voertuig. De bestelwagen liep schade op door de inbraakpoging, maar de daders zijn er niet in geslaagd om binnen te geraken.