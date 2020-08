Halsketting verdwenen op herdenkingsplaats voor doodgereden Patrick Vervloet: “Breng het alsjeblieft terug want Patrick droeg het graag” Toon Verheijen

12 augustus 2020

09u02 0 Balen Vrienden en familie hebben op de plaats waar Vrienden en familie hebben op de plaats waar zondagavond de 31-jarige Patrick Vervloet werd doodgereden door G.V. (25) een herdenkingsplaats ingericht. De familie had er onder meer een halsketting gehangen die Patrick graag droeg, maar die blijkt nu verdwenen te zijn.

Patrick Vervloet, werknemer van de Ludwina Stichting in Mol, was zondagavond op weg naar huis toen hij op Breden Els werd aangereden door de wagen van G.V. De hulpdiensten hebben hem nog proberen te reanimeren, maar de hulp mocht helaas niet meer baten. Patrick stierf ter plaatse. De voorbije dagen hebben vrienden en familie voor hun geliefde vriend en familielid een herdenkingsplaats ingericht met bloemen, kaarsen en een houten kruis. De familie hing er ook een halsketting bij, maar die blijkt nu verdwenen te zijn. “Wie heeft deze gestolen? Gelieve deze terug te brengen. Patrick zag ze heel graag”, doet de familie een emotionele oproep via sociale media. “Hang het gewoon terug. Dan zijn we al tevreden."

Vrienden en familie zijn uitgenodigd om op 17 augustus tussen 19.30 en 20 uur om een laatste groet te brengen in het Uitvaartcentrum Dries aan Hoolst in Balen. Dat zal uiteraard gebeuren met de nodige voorzorgsmaatregelen en het dragen van een mondmasker is verplicht. De begrafenisplechtigheid zal in beperkte kring plaatsvinden.