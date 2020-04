Gewezen Rode Duivel en medeoprichter van vliegclub Keiheuvel Mon Van Gestel (90) overleden: “Zijn veelzijdigheid was indrukwekkend” Wouter Demuynck

19 april 2020

20u33 0 Balen In het Heilig Hartziekenhuis van Mol is vrijdagavond Mon Van Gestel op 90-jarige leeftijd overleden. De Balenaar was van vele markten thuis: hij schopte het niet enkel tot Rode Duivel, ook was hij een begenadigd sprinter en verspringer op internationaal niveau en stond hij in 1956 mee aan de wieg van de Aeroclub Keiheuvel in Balen.

Dat Mon Van Gestel een veelzijdige man was, is een understatement. Als voetballer beleefde de rechtsbuiten zijn hoogdagen bij TSV Lyra in Lier. Met 199 doelpunten in 250 wedstrijden tussen 1948 en 1958 is Van Gestel nog steeds de topschutter aller tijden van de club. Zijn grootste troef was zijn snelheid - de 100 meter legde hij af op minder dan 11 seconden.

Rode Duivels

Zijn prestaties leidden ook tot enkele caps voor de Rode Duivels, waar hij samen speelde met ronkende namen als Mermans, Coppens en Anoul. Ook als atleet, in het verspringen en sprinten, gooide Mon in die periode hoge ogen. Samen met Jacky Brichant - tennis en basket - is Mon nog altijd de enige Belgische sportman die in één en hetzelfde jaar op internationaal niveau actief was in twee disciplines: voetbal en atletiek.

Monument van de club

In Balen geniet Van Gestel, die in Arendonk geboren werd, vooral bekendheid als mede-oprichter van Aeroclub Keiheuvel in Balen. “We verliezen een monument van de club”, zegt clublid Emiel Van Vlerken, die Van Gestel 40 jaar heeft gekend. “Hij was een heel gedreven, humoristische en joviale man die veel betekend heeft voor de club. Hij heeft meer dan 2.000 mensen leren vliegen en was zelf ook een uitstekende zweefvlieger. Ook de laatste jaren was hij op de achtergrond nog actief bij de club en stond hij ons met raad en daad bij.”

Indrukwekkende veelzijdigheid

Ook Balens burgemeester Johan Leysen (CD&V) strooit met lof. “Van Gestel was een zeer kleurrijke en veelzijdige figuur die veel heeft betekend in de atletiek en het voetbal en ook bij Keiheuvel zeker zijn sporen heeft verdiend. Hij maakte vooral indruk door zijn veelzijdigheid. Dat ontdekte ik vooral naar aanleiding van een tentoonstelling over hem in Ecocentrum De Goren. Mijn mond viel open toen ik die man zijn levensgeschiedenis vernam. Daarnaast was hij ook iemand die heel aangenaam en energiek kon vertellen. Een echte levensgenieter.”