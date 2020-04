Gemeente bestelt mondmasker voor elke inwoner bij Think Pink Wouter Demuynck

23 april 2020

18u52 0 Balen Het gemeentebestuur van Balen heeft woensdag een bestelling van 23.000 herbruikbare mondmaskers geplaatst voor elke inwoner. De bestelling, een investering van 60.000 euro, gebeurt bij Think Pink België. Daardoor gaat het grootste deel van de opbrengst naar borstkankeronderzoek. “We hopen de levering van de maskers over een veertiental dagen te mogen ontvangen, waarna we aansluitend een gerichte huis-aan-huisbedeling organiseren.”

Nu het duidelijk wordt dat mondmaskers een belangrijke rol zullen spelen bij de exit-strategie, schieten heel wat gemeentebesturen al in actie. De gemeente Balen koos voor een herbruikbaar mondmasker dat minstens 50 keer kan gewassen worden, Europees gecertificeerd is, drie stoflagen heeft met een centrale antibacteriële laag en waarbij een deel van de opbrengst naar borstkankeronderzoek gaat via Think Pink België.

Aangepaste maskers

Voor elke inwoner wordt één exemplaar voorzien. “Afhankelijk van je gezinssamenstelling ontvang je de nodige herbruikbare mondmaskers in je brievenbus. Er zijn aangepaste maskers voor mannen, vrouwen en kinderen. De exacte verdeeldata in alle gehuchten zullen we inplannen en communiceren wanneer we de levering ontvangen hebben. Ook de richtlijnen voor het gebruik en wassen worden dan meegedeeld”, klinkt het bij het bestuur.

Afbouwfase

Met de investering van 60.000 euro wil de gemeente ervoor zorgen dat elke inwoner alvast de eerste 50-tal dagen van de afbouwfase op een veilige manier kan overbruggen. “Maar voor de periode nadien zijn bijkomend mondmaskers nodig, zeker voor hen die zelf geen mondmasker kunnen maken. Daarom roepen we de hogere overheid op om er voor te zorgen dat er altijd voldoende betrouwbare, herbruikbare maskers tegen aanvaardbare prijzen beschikbaar blijven via apothekers of andere circuits.”