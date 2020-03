Geen kermis en Balen Jaarmarkt dit jaar door coronavirus, ook niet-noodzakelijke indoorevenementen geannuleerd Wouter Demuynck

12 maart 2020

11u48 88 Balen Nadat eerder woensdag al bekend raakte dat de feesttent van Balen Jaarmarkt niet kan doorgaan, heeft burgemeester Johan Leysen (CD&V) nu beslist dat ook de kermis en jaarmarkt zelf geannuleerd worden. Ook indoorevenementen waar geen onderlinge afstand van minstens één meter kan gegarandeerd worden, worden verboden.

De annulering van Balen Jaarmarkt en de bijhorende kermis is een aderlating voor de inwoners, want naar dat weekend wordt in Balen elk jaar reikhalzend uitgekeken. Burgemeester Leysen besloot ook om vanaf donderdag alle niet-noodzakelijke indoorevenementen waar geen onderlinge afstand van minstens één meter kan gegarandeerd worden - zoals fuiven, vaten of toneel - minstens tot 3 april te verbieden.

Alle activiteiten, die niet voldoende afstand kunnen garanderen, van de gemeente en OCMW zelf werden eerder al geannuleerd. Ook de twee drukbezochte parenclubs Club Eroxx en The Climax zullen minstens tijdelijk gesloten worden.

Gezondheidssysteem

Het besluit van de burgemeester komt er onder meer op basis van informatie die hij kreeg van medici tijdens een overleg met de gouverneur. “Zij zijn bevreesd dat ons gezondheidssysteem een verdere aangroei van besmettingen niet gaat aankunnen, waardoor noodzakelijke medische ingrepen mogelijk niet kunnen doorgaan”, klinkt het. “De belangrijkste maatregel om dit tegen te gaan en uit te vlakken is voldoende afstand houden. Zij raden dan ook aan om nu voor een tijdje alle niet-noodzakelijke bijeenkomsten sterk te beperken of te annuleren.”

Oppositiepartij Vlaams Belang Balen-Olmen noemt de beslissing van het gemeentebestuur verstandig. Wel vraagt de partij of het bestuur kan onderzoeken of Balen Jaarmarkt op een later tijdstip kan plaatsvinden. “Foorkramers zien deze evolutie vanzelfsprekend met lede ogen aan en sommigen spreken over enorme financiële katers. Zij zijn uiteindelijk de grootste slachtoffers van de afgelasting van jaarmarkten, kermissen en foren”, zegt fractievoorzitter Bert Deckers.

“En ook de vele verenigingen en zelfstandigen moeten hiervan ongewild de gevolgen dragen, net als de duizenden bezoekers. Daarom hopen we dat er op een later tijdstip dit jaar een datum kan gevonden worden om alsnog Balen Jaarmarkt te laten plaatsvinden.”