Frank van De Schieve brouwt bier met gloeiend hete kasseien: “We willen onze passie delen” ZOMERREEKS. Microbrouwerijen Toon Verheijen

26 juli 2019

15u33 0 Balen De zomer, dat is een fris glas bier op ons terras. Steeds vaker wordt dat bier gebrouwen in een zogeheten microbrouwerij door erg gepassioneerde liefhebbers. Wij trekken een hele zomer langs de opvallendste microbrouwerijen van de streek. Deze week: Brouwerij De Schieve in Olmen (Balen).

Frank Mannaerts produceert zijn bier op eeuwenoude wijze: zijn brouwsel wordt halverwege het proces opgewarmd met kasseien die hij eerst op een temperatuur tussen 800 en 1.000 graden Celsius brengt.

De glazen staan scheef, kunstenaars krijgen elk jaar carte blanche om een nieuw etiket te ontwerpen dat allesbehalve uit papier mag bestaan, geregeld worden unieke kroonkurken gemaakt en op de bierviltjes staat altijd een mop. Brouwerij De Schieve is in vele opzichten een unieke brouwerij.

“Het is allemaal begonnen met een brouwpakket”, zeggen Frank en Inge. “Maar dat lukt toch niet echt. Ik ben dan de brouwschool gaan volgen en na veel oefenen kwam het gevoel: we moeten er iets mee doen. Maar brouwen in ons vorige huis, dat lukte niet. Toen vonden we dit.”

Hobby

Brouwen doet Frank voortaan in zijn eigen mini-brouwerij. Een gedeelte van het huis is ingericht als gelagzaal. Ertussen ligt een rustig terras waar af en toe ook nog wat bluesoptredens worden gehouden. Frank werkt beroesphalve in de chocolade-industrie. Ook zijn vrouw Inge heeft een voltijdse job. Brouwen blijft dus vooral een hobby, maar wel eentje die ze met passie doen. “Dat is ook altijd een voorwaarde geweest. Het brouwen mag niet als werk gaan aanvoelen. De combinatie is wel niet te onderschatten: een voltijdse baan en bijna elk weekend brouwen. Maar we genieten en dat is wat telt.”

Chili-bier

Een tripel, een donkere, een rosse die een beetje als Orval smaakt. Af en toe maken Frank en Inge eens een specialleke. Zoals een bier op basis van chilipepers dat ze brouwden op vraag van een chili con carne-festival in Ham.

Maar waar De Schieve het bekendst voor is, is het eeuwenoude procedé dat Frank in ere wil herstellen. “Vroeger moest bier gekookt worden in houten vaten. Dat kan niet op een vuur”, vertelt Frank. “Dus werd het procedé gebruikt van stenen die op een eiken vuur tot 800 graden of meer verwarmd werden. Die werden dan in het bier gedaan zodat het enkele minuten kon doorkoken. De bedoeling is dat we op termijn al onze bieren op deze manier zullen brouwen. En het heeft wel iets: vuurke stook, die stenen verhitten, de stoom. Die methode geeft een specifieke smaak door de suikers die neerslaan op de stenen en karameliseren.”

Etiketten

Het cafégedeelte van De Schieve straalt gemoedelijkheid uit. Frank en Inge zijn de vriendelijkheid zelve. Heel gastvrij ook. Maar in alle opzichten origineel. Elk jaar opnieuw zal je de tripel, de donkere, de rosso of die met hop terugvinden. Maar nooit met dezelfde etiketten, want elk jaar opnieuw maken kunstenaars een andere etiket. Stof, staal, plastic: zolang het maar geen papier is. “Ze mogen hun goesting doen”, lacht Frank. “Commercieel is dat zelfmoord. Dat weten we, maar we doen het graag op deze manier. Zolang we maar min of meer uit de kosten komen. Kroonkurken laten we ook altijd speciaal maken. Daar komen zelfs verzamelaars op af. We delen gewoon onze passie.”

Brouwerij De Schieve heeft een tripel van 7°, een donkere van 8°, een rosso van 6° en een hopvariant van 7°. De bieren zijn te proeven bij De Schieve zelf, enkele lokale cafés en een reeks drankenhandels. De brouwerij kan ook bezocht worden na afspraak via contact@deschieve.be . Een bezoek van een half uur en drie proevertjes kost 5 euro. Wil je ook iets eten ? Voor 12 euro krijg je proevertjes, een rondleiding en 3 lekkere grotere hapjes. Wil je je eigen biertje brouwen of voor je vereniging ? Mogelijkheid van 100 tot 500 liter met begeleiding van de brouwer. Neem vrijblijvend contact op 0477/72 64 45.