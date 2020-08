Fietser overleden na ongeval met vluchtmisdrijf in Balen Toon Verheijen

09 augustus 2020

20u25 36

Een fietser, een man, is zondagavond om het leven gekomen op Breden Els in Balen. De fietser werd aangereden door een auto, volgens de politie vermoedelijk een BMW, die na het ongeval is doorgereden. Het opsporingsonderzoek is volop aan de gang. Het ongeval gebeurde op het stuk van Breden Els waar nog geen bebouwing is. Er waren geen getuigen van het ongeval. Enkele buurtbewoners hoorden wel een knal. De klap moet redelijk hevig geweest zijn want de fiets zelf werd weggeslingerd in het veld naast de weg.

Later meer.