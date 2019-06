Fietser (72) gewond na ongeval in Zinkstraat JVN

18 juni 2019

19u20 3

In de Zinkstraat in Balen is dinsdagochtend rond 10 uur een fietser aangereden door een auto. De fietser, de 72-jarige C.T. uit Balen, liep bij het ongeval lichte verwondingen op.