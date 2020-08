Fietser (31) overleden na ongeval met vluchtmisdrijf in Balen: dader wordt opgespoord Toon Verheijen

09 augustus 2020

20u25 128 Balen Een 31-jarige fietser is zondagavond om het leven gekomen op Breden Els in Balen. Slachtoffer V.P. uit Balen, een alleenstaande man, werd aangereden door een auto. De bestuurder van het voertuig pleegde nadien vluchtmisdrijf. De politie weet zeker dat het aanrijdende voertuig een BMW is en is een opsporingsonderzoek gestart.

Het ongeval gebeurde voor 20 uur zondagavond op het stuk van Breden Els waar nog geen bebouwing is. Daardoor waren er ook geen getuigen van het ongeval. Enkele buurtbewoners hoorden wel een klap, maar hebben van het ongeval zelf niets gezien. De klap moet wel redelijk hard zijn geweest, want op de weg lagen verschillende brokstukken en de fiets zelf werd ook weggeslingerd.



“Het slachtoffer is een 31-jarige man uit Balen", zegt politiewoordvoerder Robert Lehaen. “De baan is een hele tijd afgesloten geweest voor het verkeer omdat een verkeersdeskundige nog ter plaatse moest komen voor het onderzoek. Het ongeval is vermoedelijk gebeurd op het punt waar een zandweg uitkomt op Breden Els. Exact kunnen we dat nog niet zeggen, want de verkeersdeskundige zal dat verder moeten onderzoeken.” De politie had zondagavond nog geen vermoeden omtrent de verdachte, maar startte wel een opsporingsonderzoek. “We weten met zekerheid dat het een BMW is, dus het onderzoek is volop lopende. We hopen snel duidelijkheid te kunnen scheppen en de verdachte te identificeren.”