Feestzaal De Gelegenheid moet noodgedwongen sluiten na buurtprotest Wouter Demuynck

02 juli 2019

22u03 0 Balen Loranne Mols (22), uitbaatster van Feestlocatie De Gelegenheid in Scheps (Balen), zit met de handen in het haar. Vorige week besliste het Antwerpse hof van beroep dat ze alle activiteiten in de feestzaal onmiddellijk moet stopzetten na verschillende klachten van enkele buurtbewoners. Zo niet, moet ze een dwangsom van 2.000 euro per dag betalen.

Loranne Mols begon haar zaak op in april 2017. In de Sint-Odradastraat had ze een oude hoeve opgeknapt om er een feestzaal van te maken voor kleinschalige activiteiten zoals een receptie of communiefeest. Van het gemeentebestuur kreeg ze daarvoor een vergunning, maar al snel gingen enkele buurtbewoners in beroep tegen die beslissing. “Dat beroep was schorsend, maar toch hebben ze die feestzaal zonder vergunning gebouwd”, vertelt een van de buurtbewoners, die anoniem wenst te blijven. “In eerste instantie weigerde de deputatie de vergunning, omdat de feestzaal midden in natuurgebied gelegen was, er te weinig parkeerplaats was en de functie van feestzaal niet complementair was aan de woonfunctie.”

“Geen geldige vergunning”

Een jaar later deden de uitbaters opnieuw een aanvraag. De gemeente en daarna ook de deputatie keurden de vergunning goed. De buurtbewoners vorderden daarop de stopzetting van de exploitatie met een dwangsom van 5.000 euro per gebruik bij de rechtbank van eerste aanleg in Turnhout. “Die vordering werd ongegrond verklaard, maar het hof van beroep heeft ons over de volledige lijn gelijk gegeven omdat er geen geldige vergunning is. Er zijn ook problemen met geluidsoverlast en verkeershinder door onvoldoende parking. In de tuin staan vaak springkastelen. Ik heb niks tegen kinderen, maar als zij van de namiddag tot ‘s avonds laat buiten spelen, moeten we onze ramen en deuren sluiten om een beetje rust te hebben. Vooral het gebruik buiten is het storende element. Het lijkt nu alsof wij zure appels zijn, maar uiteindelijk hebben zij zonder vergunning gebouwd.”

Geen enkel proces-verbaal

Volgens uitbaatster Loranne Mols heeft haar zaak altijd een vergunning gehad. “Het beroep van de buurtbewoners was inderdaad schorsend, maar van de gemeente hebben wij de goedkeuring gekregen om te werken met een tijdelijke pop-upvergunning, aangezien je niet direct alle feestjes kan afzeggen. Na enkele maanden verviel dat en hebben we onze feestzaal kleiner gemaakt dan 100 vierkante meter zodat we wettelijk in orde zijn. Ook van geluidshinder is er geen sprake. Van de gemeente kregen we een vergunning op voorwaarde dat er geen versterkte elektronische muziek was. De politie is vaak langs geweest en heeft nooit een proces-verbaal opgesteld. Per feestje zijn hier gemiddeld zo’n 30 mensen en tegen 21 uur zijn alle mensen al naar huis.”

Loranne Mols moet nu een oplossing zoeken voor haar zaak, want nog tot 2021 zijn er feesten gepland. “We zijn direct op zoek gegaan naar een andere locatie zodat we voor hen dezelfde service kunnen aanbieden, op dit moment wordt daarover onderhandeld. Voor de feestjes van komend weekend hebben we al een oplossing en voor de rest van juli zitten we gelukkig met ons jaarlijks verlof. Nu zoeken we nog een oplossing voor augustus.” Het is nog onduidelijk of de uitbaatster de beslissing van het hof van beroep zal aanvechten of dat ze nog een nieuwe vergunning zal aanvragen. Intussen heeft het nieuws er wel stevig ingehakt. “Er is echt een bom ontploft, want niemand had dit verwacht. Je investeert erin, het begint goed te lopen... en dan dit.”