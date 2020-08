Drink een pintje, steun de natuur: Kempenaars brengen eigen bier op de markt en willen met opbrengst bos aankopen Wouter Demuynck

12 augustus 2020

18u47 6 Balen Kempenaars Jeroen De Muynck (34) en Kevin Vleminx (33) brengen voor een wel erg nobel doel hun eigen bieren op de markt. Met de verkoop van hun gerstenat gaan ze de aankoop van een stukje bos in Bel (Geel) financieren, om het nadien open te stellen voor het publiek. “We merkten de laatste tijd op dat er veel bos verdwijnt of wordt omheind. Als we dit stukje bos hebben aangekocht, gaan we de omheining en poort verwijderen”, zeggen Jeroen en Kevin, die zoveel mogelijk bossen willen aankopen en mikken op twee nieuwe biertjes per jaar.

Jeroen De Muynck, afkomstig uit Mol, en Kevin Vleminx, die in Olmen (Balen) woont, hebben twee passies gemeen: ze houden van bier en van natuur. In maart besloten ze die passies te bundelen door ‘Beer 4 Nature’ op te richten. Het concept - een ‘Beerfunding’, zoals ze het zelf noemen - houdt in dat ze met de winst van de verkoop van hun bieren bossen aankopen en ze toegankelijk maken voor iedereen.

De bedoeling is om zoveel mogelijk bossen te kopen, ze te ontdoen van de omheining en met respect voor fauna en flora open te stellen voor iedereen Jeroen en Kevin

Ravotten in de bossen

“Wij genieten er enorm van om met ons gezin te gaan wandelen, sporten, spelen of ravotten in één van de prachtige Vlaamse bossen. Helaas merkten we de laatste tijd op dat er veel bos verdwijnt of wordt omheind. Wij kunnen dat nog relativeren - wij hebben ons plezier in het bos gehad - maar onze kinderen vinden dat onaanvaardbaar en verplichtten ons in actie te schieten. En zoals elke goede ouder hebben we de raad van onze kinderen gevolgd”, zeggen Jeroen en Kevin.

De twee Kempenaars schoolden zich daarom om tot microbrouwer en brouwden in samenwerking met de Olmense brouwerij De Schieve hun eerste twee biertjes. Hert (6,7%) is een blond, amberkleurig en kruidig bier van hoge gisting, Toekan (5,2%) is een licht aperitiefbier met citrussmaak en andere kruiden, een laag alcoholpercentage en champagnegist.

Nog 4.200 euro nodig

“We hebben een stuk bos van 22 are aangekocht in de Belse Bossen. Begin september wordt dat ondertekend bij de notaris maar we hebben nog niet al het geld bij elkaar - vandaar dus de beerfunding. Per biertje is er ongeveer 1 euro winst. We hebben nu nog ongeveer 4.200 euro nodig. Als we eenmaal het stukje bos hebben aangekocht, dan gaan we de omheining en poort verwijderen zodat het terug toegankelijk is voor iedereen.”

Voor wie nog een extra stimulans nodig heeft: Jeroen en Kevin hebben nog iets speciaals in petto. Als de beerfunding tot een goed einde wordt gebracht, dan gaan ze de hele Belgische kunst afwandelen verkleed als een toekan en hert, als verwijzing naar de namen van hun bieren.”

Twee nieuwe bieren dit najaar

Beer 4 Nature stopt overigens niet nadat er voldoende geld is binnengehaald voor het stukje bos in Bel. “De bedoeling is om zoveel mogelijk bossen te kopen, ze te ontdoen van de omheining en met respect voor fauna en flora open te stellen voor iedereen. De bedoeling is om elk jaar twee nieuwe bieren uit te brengen om genoeg variatie te hebben om iedereen te bekoren. Kwaliteit gaat wel boven kwantiteit voor ons. Als een bier niet goed genoeg is dan komt het niet op de markt. Zo hebben we er al twee.”

Dit najaar lanceren Jeroen en Kevin alvast twee nieuwe bieren. “Een Quadrupel gerijpt op Bourbonvaten en een roodbruin bier met Lambiekgist. Ze zijn nu nog aan het rijpen op het eiken vat of op de fles aan het hergisten voor de perfecte smaak.”

Je kan de bieren Toekan en Hert bestellen op de webshop via www.beer4nature.be. In een straal van 10 kilometer van het centrum van Mol worden de bestellingen, vanaf 20 euro, gratis geleverd met de bakfiets.