Doodrijder van Patrick Vervloet blijft onder elektronisch toezicht staan Toon Verheijen

14 augustus 2020

De raadkamer in Turnhout heeft vrijdag de aanhouding van Glenn V. (25) uit Balen bevestigd. De twintiger ging zich maandag aangeven bij de politie nadat hij de 31-jarige Patrick Vervloet de avond ervoor had doodgereden op Breden Els.

De 31-jarige Patrick Vervloet was vorige zondagavond 9 augustus op weg naar huis toen hij iets na 18 uur werd aangereden op Breden Els in Balen. De klap moet hevig geweest zijn want de fiets werd meters ver weggeslingerd. Er lagen ook brokstukken van de aanrijdende auto op de weg. De bestuurder reed na het ongeval verder, maar ging zich een dag later toch aangeven met zijn raadsman. “Ik heb wel iets gevoeld, maar ben uit paniek verder gereden”, zou zijn verklaring geweest zijn.

Voorwaarden

De onderzoeksrechter plaatste Glenn V. na het verhoor onder elektronisch toezicht. De raadkamer in Turnhout bevestigde vrijdag die aanhouding. In afwachting van het verdere onderzoek kan en mag hij zijn woning niet verlaten. Zijn raadsman had om een voorwaardelijke invrijheidstelling gepleit, maar daar is de raadkamer dus niet op ingegaan.