Doodrijder die zichzelf aangaf krijgt enkelband Toon Verheijen Jef Van Nooten en Wouter Demuynck

11 augustus 2020

11u19 6 Balen De 25-jarige man, G.V. uit Balen, die zichzelf maandag ging aangeven na het De 25-jarige man, G.V. uit Balen, die zichzelf maandag ging aangeven na het dodelijke ongeval van zondagavond in Balen werd dinsdag verhoord door de onderzoeksrechter. Die besloot dat de chauffeur aangehouden blijft en onder elektronisch toezicht geplaatst wordt. Bij het ongeval liet Patrick Vervloet (31) het leven.

Het ongeval gebeurde zondagavond op Breden Els. Patrick Vervloet was met zijn fiets op weg naar huis toen hij werd aangereden door een wagen. De automobilist pleegde vluchtmisdrijf. Het slachtoffer werd nog ter plaatse verzorgd, maar overleed uiteindelijk aan zijn verwondingen.



“Dankzij brokstukken van de auto die op de plaats van het ongeval waren achtergebleven, getuigen die een beschadigde auto hadden opgemerkt en het speurwerk van de politiezone Balen-Dessel-Mol kon de automobilist geïdentificeerd worden”, zegt Kristof Aerts van het parket Antwerpen.

Zichzelf aangegeven

Hij werd zondagavond nog opgespoord, maar werd niet thuis aangetroffen. “Maandagnamiddag heeft de 25-jarige man zich dan met zijn raadsman aangeboden op het politiecommissariaat”, gaat Aerts verder. “Na het verhoor besloot het parket de man voor te leiden bij de onderzoeksrechter in Turnhout wegens een dodelijk verkeersongeval met vlucht.”



De man verscheen dinsdag voor de onderzoeksrechter, die besloot dat de verdachte aangehouden blijft. Wel mag hij naar huis met een enkelband. De man zal vrijdag voor de raadkamer verschijnen. Of er bij het ongeval drugs of alcohol in het spel was, wordt ook nog onderzocht.