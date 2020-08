Doodgebeten schapen in Balen zijn wellicht het werk van August en Noëlla Wouter Demuynck

17 augustus 2020

17u07 7 Balen De De twee doodgebeten schapen die maandagochtend in een weide in Balen werden gevonden zijn wellicht het werk van het wolvenkoppel August en Noëlla. DNA-onderzoek moet evenwel nog definitief uitsluitsel geven. Dat een wolf de schapen heeft gedood, staat al zo goed als zeker vast.

Eigenaar Guido Mondelaers, die samen met zijn vrouw Martine Walbers een tiental schapen heeft, trof maandagochtend rond 8 uur in zijn weiland aan de Emiel de Baecklaan twee van zijn schapen dood aan. Ze vermoedden al snel dat een wolf hun schapen had gedood. Een ander schaap raakte ook nog gewond aan een poot.

“We hadden redelijk vlug door dat het een wolf was. De ingewanden waren eruit gehaald en vanbinnen was het karkas heel schoon leeggegeten. INBO (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, red.) kwam langs om DNA-stalen af te nemen. Ze kunnen nog niet voor 100% bevestigen dat dit het werk van een wolf was, wel voor 99%. Dat de schapen in de keel zijn gebeten, is nog een andere indicatie”, aldus Martine Walbers.

Wolvenkoppel

Het waren wellicht ook twee wolven die toesloegen, wat wijst op het wolvenkoppel August en Noëlla. Die eerste doodde in december 2019 nog een wallaby in Balen. “Sindsdien zetten we de schapen ‘s avonds steeds binnen. Met het warme weer gebeurde dat nu minder en dan heb je prijs. We gaan nog bekijken of we het weiland nog beter gaan beveiligen. We gaan de schapen nu wel ongetwijfeld ‘s nachts steeds binnen houden.”

Ook wolvenkenner Jan Loos bevestigt dat het zo goed als zeker om wolven gaat. “Als er aan de andere kant van Balen twee schapen worden doodgebeten, zou het onwaarschijnlijk zijn dat zoiets het werk is van een wolf. Maar aan deze kant van Balen zou het wél kunnen. Dit gebied is palend aan het territorium van de wolven.”

In Kerkhoven bij Lommel, net over de grens met Balen, werden maandag drie lama’s dood teruggevonden in een weide. Ook daar wijst alles naar een wolf.